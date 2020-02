AJAX CHELSEA ZIYECH / L'Ajax e il Chelsea hanno annunciato un accordo economico per Hakim Ziyech, confermando l'anticipazione di Calciomercato.it.

Al termine della stagione in corso, il fantasista marocchino si trasferirà a Londra per una cifra di 40 milioni più bonus, fino ad un massimo di 44 milioni di euro. Appena rientrato da un infortunio, l'ex Twente ha già collezionato otto gol e ventuno assist in trenta partite stagionali. Nella fase a gironi di Champions League, il numero 22 dei lancieri ha disputato una delle sue migliori partite internazionali proprio a Stamford Bridge contro il Chelsea, collezionando tre assist e una perla su punizione, deviata nella propria porta da Kepa.