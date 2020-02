CALCIOMERCATO INTER SKRINIAR MODRIC REAL MADRID / Il Real Madrid piomba su Milan Skriniar. Il difensore slovacco, già accostato ai 'Blancos' nelle scorse sessioni di calciomercato, sarebbe in cima alla lista di Florentino Perez per l'estate, tanto che dalla Spagna giungono nuove indiscrezioni su un possibile scambio tra Real e Inter. Secondo quanto riportato da 'El Desmarque', il club spagnolo sarebbe pronto ad offrire Luka Modric per arrivare a Skriniar. Il 34enne Pallone d'Oro è in scadenza di contratto nel 2020 con opzione per un'ulteriore stagione ed anche lui un vecchio obiettivo dei nerazzurri.

Nell'eventuale trattativa tra i due club l'Inter chiederà con ogni probabilità anche un importante esborso economico ai 'Blancos', considerando l'età dei due calciatori e la valutazione di almeno 80 milioni che la dirigenza fa del difensore. Si attendono ora ulteriori sviluppi sull'asse Milano-Madrid.

