CALCIOMERCATO JUVENTUS GUARDIOLA AGNELLI SARRI / Si susseguono i rumors e le indiscrezioni di calciomercato riguardo al possibile arrivo di Pep Guardiola sulla panchina della Juventus. Luigi Guelpa, giornalista de 'Il Giornale', ha rivelato sul proprio profilo Twitter: "Francamente non so se sarà la volta buona. Magari Sarri vince la Champions e apre un ciclo meraviglioso (lo auguro agli juventini). Una cosa vi posso assicurare: i rapporti tra Andrea Agnelli e Pep Guardiola sono cordiali, di reciproca stima, e quasi quotidiani".

Nella giornata di ieri lo stesso allenatore spagnolo ha ammesso che potrebbe essere esonerato in caso di fallimento in Champions . L'ex Barcellona sembra dunque destinato a far parlare ancora di sé in casa Juventus.

