CALCIOMERCATO JUVENTUS TOLISSO BAYERN MONACO NAPOLI / Occasione Tolisso per Juventus e non solo. Come riportato da 'Soccer Link', infatti, il Bayern Monaco vuole separarsi dal centrocampista francese e sarebbe pronto a cederlo nel calciomercato estivo.

Il 25enne ex Lione è già stato seguito dai bianconeri prima del passaggio al club bavarese e negli ultimi mesi è tornato di moda in casa Juve con intermediari al lavoro

Calciomercato Juventus, occasione Tolisso: Napoli e altre big europee sul giocatore

Anche altre squadre sono però segnalate sul giocatore: Napoli, Atletico Madrid, Manchester United e Arsenal sarebbero infatti tutte interessate a Tolisso. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il francese, arrivato a Monaco di Baviera per oltre 40 milioni di euro, potrebbe ora partite ad un prezzo piuttosto inferiore. Juventus, Napoli e non solo fiutano l'occasione.

