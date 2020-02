CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO MENDES REAL MADRID - Cristiano Ronaldo è deluso ed è pronto a cambiare aria: lo sostiene il portale spagnolo 'abc.es'. Secondo il media, il portoghese, nonostante stia attraversando un grande momento di forma personale, non sarebbe felice della situazione che si è venuta a creare alla Juventus con Maurizio Sarri in panchina e avrebbe chiesto al suo agente, Jorge Mendes, di trovargli una nuova sistemazione in vista della prossima stagione. Una volontà che sarebbe dettata anche dagli anni che avanzano, ha appena compiuto 35 anni, e dalla voglia di conquistare ancora trofei, individuali e di squadra.

Per questo, non scarterebbe neanche la possibilità di un ritorno al. Anzi, avrebbe già sondato il terreno con il club castigliano, ricevendo però un riscontro negativo. Così come quello espresso pubblicamente dal presidente del Bayern Monaco, Herbert Hainier , nei giorni scorsi: "Ronaldo ormai è un po' troppo vecchio per noi". Altra voce che circola da tempo è quella che vorrebbe ilinteressato, ma al momento appare difficile pensare ad un addio di Cristiano Ronaldo alla fine della stagione in corso. Tutto, comunque, dipenderà da come terminerà l'annata: in caso di debacle, non si esclude alcuna possibilità.