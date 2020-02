JUVENTUS INTER CHIESA FIORENTINA PRADÈ / Possibile svolta in vista riguardo al futuro di Federico Chiesa. Il rinnovo con la Fiorentina da parte del talento classe 1997, infatti, non è affatto da escludere nonostante il forte pressing di Juventus e Inter.

Intervenuto in conferenza stampa a margine della prestazione del nuovo acquisto, Danieleha parlato così del futuro dell'esterno: "Il cambiamento di Federico è stato molto importante, dovuto anche agli incontri con il presidentee con Beppe. Anche lui ha visto quello che abbiamo nella testa e dove vogliamo arrivare".

Calciomercato Juventus e Inter, Pradè sul rinnovo di Chiesa: "Ci vedremo presto"

Il direttore sportivo del club viola ha poi annunciato: "Il rapporto con il giocatore è completamente cambiato. Adesso c'è grande condivisione e complicità, ci vedremo presto, appena ci sarà un attimo di serenità. Gli investimenti della proprietà fanno la differenza e questo i calciatori lo notano". Dichiarazioni che lasciano dunque aperti tutti gli scenari in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. L'addio di Chiesa non è più così scontato. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

