LECCE-SPAL DIRETTA SERIE A LIVE TEMPO REALE CRONACA LIVERANI DI BIAGIO - È il giorno dell'esordio di Luigi Di Biagio sulla panchina della Spal, che affronta in trasferta il Lecce. I giallorossi di Fabio Liverani sono reduci dall'importante vittoria in trasferta contro il Napoli del turno precedente; di contro, gli spallini sono stati sconfitti in casa dal Sassuolo, un risultato che ha portato all'esonero di Leonardo Semplici.

FORMAZIONI UFFICIALI LECCE-SPAL

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Via del Mare'.

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Deiola, Barak; Mancosu; Falco, Lapadula. All. Liverani

SPAL (4-3-3): Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Rega; Missiroli, Valdifiori, Castro; Di Francesco, Petagna, Valoti. All. Di Biagio

CLASSIFICA SERIE A:Inter e Juventus 54 punti; Lazio 53; Atalanta 42; Roma 39; Verona 34; Bologna 33; Cagliari, Parma e Milan 32; Napoli 30; Sassuolo 29; Torino 27; Fiorentina, Udinese e Lecce 25; Sampdoria 23; Genoa 19; Brescia 16; Spal 15