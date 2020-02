DIRETTA SAMPDORIA FIORENTINA - La Fiorentina fa visita alla Sampdoria in una gara valida per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A.

Reduci da due sconfitte di fila, i viola divogliono tornare a fare bottino pieno per distanziarsi dal terzultimo posto in classifica, mentre i blucerchiati divanno a caccia di vendetta dopo il ko dell'andata per operare il sorpasso in classifica proprio sui gigliati. Calciomercato.it vi offre il match del 'Ferraris' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Murru; Thorsby, Bertolacci, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.

Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic.

CLASSIFICA: Juventus 57 punti, Inter 54, Lazio 53, Atalanta 45, Roma 39, Verona 35, Parma 35, Bologna 33, Cagliari 32, Milan 32, Napoli 30, Sassuolo 29, Fiorentina 28, Torino 27, Udinese 26, Lecce 25, Sampdoria 23, Genoa 22, Brescia 16, Spal 15