DIRETTA JUVENTUS BRESCIA - La Juventus riceve il Brescia in una sfida valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A.

Un testacoda molto delicato sia per i bianconeri di, chiamati a rialzarsi dopo l'inatteso ko contro il Verona per sfruttare lo scontro diretto di stasera tra Lazio e Inter; sia per le 'Rondinelle' di, che devono muovere la propria classifica per non vedere allontanarsi troppo la zona salvezza. Calciomercato.it vi offre il match dell'Allianz Stadium' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Higuain. All.: Sarri.

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Bjarnason, Dessena; Zmrhal; Ayè, Balotelli. All.: Lopez.

CLASSIFICA: