DIRETTA UDINESE VERONA - L'Udinese e il Verona si affrontano nel lunch match della 24esima giornata del campionato di Serie A, quinto turno del girone di ritorno. Da un lato i bianconeri di Gotti, che hanno raccolto un solo punto nelle ultime quattro partite, hanno bisogno di tornare a vincere per non rischiare di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere.

Dall'altro i gialloblu divogliono dare seguito al successo sulla Juve per restare in zona Europa League. Calciomercato.it vi offre la sfida della 'Dacia Arena' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Ekong; Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. All.: Gotti.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Pessina; Borini. All.: Juric

CLASSIFICA:Inter e Juventus 54 punti; Lazio 53; Atalanta* 45; Roma* 39; Verona 34; Bologna* 33; Cagliari, Parma e Milan 32; Napoli 30; Sassuolo 29; Torino 27; Fiorentina, Udinese e Lecce* 25; Sampdoria 23; Genoa* 22; Brescia 16; Spal* 15

*una gara in più