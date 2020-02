Roma, la società prende le distanze dalle dichiarazioni di Petrachi. E Friedkin...

ROMA PETRACHI / La presentazione di Carles Perez, Gonzalo Villar e Roger Ibanez, nuovi acquisti di gennaio della Roma, si è rapidamente trasformata in un one man show con il Ds giallorosso Gianluca Petrachi che ha preso la parola e si è lanciato in uno sfogo pesante contro la stampa e non solo.

Uno sfogo che va ricondotto ad un'insofferenza personale, che come scrive oggi 'La Gazzetta dello Sport' non rispecchia la posizione della Roma che rispetta le sue parole, ma non le condivide. E non è la prima volta che ai piani alti non condividono alcune esternazioni di Petrachi. In più, questa volta, anche il prossimo proprietario giallorosso Friedkin non ha gradito il passaggio in cui il Ds ha avvertito che "non pensate che ora arrivi Paperon de' Paperoni e compri chissà chi. Il progetto non cambia, con i giovani ci vuole tempo".