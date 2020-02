CALCIOMERCATO ATALANTA PASALIC / L'Atalanta a fine anno riscatterà Mario Pasalic dal Chelsea. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' sembrano non esserci più dubbi in merito al futuro del centrocampista croato: la dirigenza nerazzurra verserà così nelle casse dei 'Blues' i 15 milioni di euro pattuiti al momento dell'accordo. Una trattativa importante per un giocatore che si è inserito alla grande nel sistema di gioco di Gasperini, un affare per le cifre che circolano nel mercato attuale. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Arrivato a Londra per 3 milioni di sterline nel luglio del 2014, il centrocampista croato non è mai sceso in campo con il Chelsea.

Diversi prestiti, tra cuifino alla consacrazione con la maglia nerazzurraLo scorso campionato fu chiuso dacon con otto reti e sei assist in 42 presenze tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Ad oggi, con ancora una bella fetta di stagione ancora da disputare, ha già esultato sei volte mandando i compagni in porta in altre tre circostanze.lavora per farlo diventare ancor più determinante di quanto non lo sia stato finora in zona gol.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, il Milan tenta lo 'scippo' all'Atalanta

Calciomercato Atalanta, Kulusevski bis | Altro duello Inter-Juventus