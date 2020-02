CALCIOMERCATO INTER NAPOLI SENSI / Primo ko nel 2020 per l'Inter, sconfitta dal Napoli nel primo round delle semifinali di Coppa Italia. Un gol capolavoro di Fabian Ruiz complica il cammino verso la finale della squadra di Antonio Conte, con tanti singoli dello scacchiere nerazzurro che hanno deluso dopo l'elettrizzante rimonta di domenica nel derby contro il Milan. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Conte nella serata di San Siro ha concesso una chance dal 1' a Stefano Sensi, che l'ex Sassuolo però non ha saputo sfruttare. Macchinoso ed involuto, il nazionale azzurro non riesce più ad incidere come ad inizio stagione. Gli infortuni muscolari ne ha hanno minato condizione atletica e fiducia, con la deludente prestazione contro il Napoli che rappresenta il manifesto del periodo di smarrimento del numero 12.

Calciomercato Inter, Sensi al Napoli: Allan o Zielinski per Conte

L'Inter ha cambiato passo dopo l'ingresso in campo diproprio al posto di Sensi, che adesso rischia il posto da titolare e di perdere quota nelle gerarchie contiane.

Tornano così d'attualità le voci di un possibile addio al club meneghino già la prossima estate, con il Barcellona che resta alla finestra per il piccolo centrocampista. Ma non solo i blaugrana: anche il Napoli potrebbe effettuare un sondaggio per Sensi, nell'eventualità in cui l'Inter dovesse tentare l'affondo la prossima estate per uno tra Allan e Zilienski, profili graditi a Conte. L'agente del giocatore Riso ha già piazzato per giugno un altro suo assistito come Petagna in azzurro, con il Ds Giuntoli che potrebbe pensare a Sensi con la cessione del brasiliano o del polacco in un ipotetico scambio con l'Inter. I nerazzurri, ricordiamo, hanno la possibilità di riscattare il classe '95 (sotto contratto fino al 2024) per 20 milioni di euro dal Sassuolo.

