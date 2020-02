CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY / Occasione di riscatto per la Juventus questa sera nel match contro il Milan. Va in scena a San Siro l'andata delle semifinali di Coppa Italia, con la squadra di Sarri chiamata a cancellare le critiche scaturite dopo il ko di Verona, che è costato l'aggancio in vetta in campionato da parte dell'Inter. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Uno dei giocatori sotto la lente d'ingrandimento è sicuramente Aaron Ramsey, che grazie anche al nuovo infortunio di Douglas Costa dovrebbe tornare ad indossare una maglia da titolare nello scacchiere bianconero. Il gallese agirà dietro la coppia formata dall'inamovibile Cristano Ronaldo e Dybala, quest'ultimo favorito sul connazionale Higuain.

Calciomercato Juventus, occasione Milan: Ramsey si gioca il futuro

Ramsey torna dall'inizio dopo le tre partite consecutive in panchina con Napoli, Fiorentina e Verona, dove Sarri lo ha utilizzato solo nell'ultima porzione di gara nell'anticipo perso sabato al 'Bentegodi'.

Un esame importante per il numero 8, che dopo un inizio incoraggiante ha perso smalto e brillantezza, con la sua prima stagione (fin qui soltanto 8 gare da titolare e due reti) frenata anche da qualche infortunio di troppo. Per il centrocampista classe '90 sono tornate d'attualità le piste che portano alla Premier League e un possibile ritorno all'Arsenal, anche se la volontà del club bianconero è quella di puntare sul giocatore anche per la prossima stagione. Starà però a Ramsey - sbarcato a giugno sotto la Mole a parametro zero e sotto contratto fino al 2023 con la 'Vecchia Signora' - cambiare passo e spazzare via definitivamente i rumors d'addio.

