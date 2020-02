MANCINI ITALIA NAZIONALE EUROPEI / Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale azzurra, si è concesso ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' per fare il punto in vista degli Europei in programma a partire da giugno: ''Come finirà? Beh, intanto speriamo che gli avversari ci sottovalutino un po'. Chissà, partendo con molta umiltà, diciamo a fari spenti, la Nazionale potrebbe andare lontano. Molto lontano". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Le due amichevoli contro Inghilterra e Germania: ''Giocheremo due partite particolarmente difficili, fuori casa e contro squadre molto forti. Saranno due test importanti in vista dell’Europeo''.

La preparazione in vista dell'esordio: ''Stiamo lavorando al presente, ma sempre con uno sguardo al futuro, studiando anche i profili più giovani; è bello valorizzare i talenti che tra un anno e mezzo potranno esordire in Serie A. E poi magari anche con la nostra maglia.

Detto ciò, per il grande impegno imminente, le scelte sono ormai fatte: la rosa è quasi al completo''.

Florenzi via da Roma, Palmieri chiuso al Chelsea: ''Preoccupato? Assolutamente no, non lo sono. La squadra è impostata, la considero solida: tutti i miei calciatori sanno bene quello che devono fare".

L’arma in più degli azzurri: ''Spero che gli avversari ci sottovalutino, questo aspetto potrebbe essere un’arma a nostro favore. Nel frattempo dobbiamo cercare di migliorare e crescere: abbiamo ancora qualche mese per lavorare''.

De Rossi in Nazionale: "Abbiamo parlato prima che lui andasse a giocare al Boca: in quel momento poteva esserci una possibilità. Vedremo quello che lui farà in futuro".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, De Rossi e il futuro da allenatore: "Porta socchiusa all'Italia di Mancini"

Italia, dalla Nazionale al Var: parla Mancini