CALCIOMERCATO MILAN JUVENTUS ALLEGRI / Questa sera Milan e Juventus scenderanno in campo a San Siro per il primo atto della semifinale di Coppa Italia: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' le due squadre, oltre a contendersi il pass per la finale, potrebbbero nei prossimi mesi anche duellare sul mercato per Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, ancora senza panchina dopo l'addio alla panchina bianconera, è infatti uno dei nomi più gettonati nella testa delle due dirigenze.Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Milan e Juventus, non solo la Coppa Italia: sfida anche per l'Allegri 2.0

Allegri resta al primo posto nella lista dei desideri del Milan anche se guadagna molto e anche se un eventuale divorzio con Pioli non sarebbe affrontato a cuor leggero.

Ma il tecnico dell'ultimo tricolore rossonero è considerato il profilo giusto per ripartire subito di slancio nel prossimo campionato. Il desiderio didi restare in Italia potrebbe fare il resto, anche perché i rapporti consono molto buoni.

Capitolo Juventus: al momento un ritorno a Torino è da considerare improponibile visto che il club ha appena confermato Sarri e quindi un secondo capitolo in bianconero sarebbe difficile da scrivere. Tuttavia però qualche rimpianto in casa Juve inizia a nascere dopo la scelta di dire addio ad Allegri per puntare su un profilo come Sarri: il tecnico livornese è spesso a Torino, il legame con la città è rimasto forte e se Sarri non dovesse riuscire a convincere la dirigenza, ecco che Agnelli potrebbe pensare ad un clamoroso ribaltone.

