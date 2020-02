CALCIOMERCATO NAPOLI GATTUSO MERTENS / Prezioso anche senza andare a segno. Dries Mertens è stato uno dei protagonisti del match di San Siro contro l'Inter, che ha visto il Napoli uscire vittorioso grazie alla perla di Fabian Ruiz.

Gennaroal termine del match disi coccola l'attaccante belga, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno e nel mirino proprio del club nerazzurro sul mercato: "Mertens? Tanta roba - le parole in conferenza stampa del tecnico azzurro - La prestazione si commenta da sola: grande intelligenza tattica e tanta tecnica. Ha fatto una grande partita".

