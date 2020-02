INTER NAPOLI CONTE / Antonio Conte esce di fretta e scuro in volto da San Siro dopo il ko nell'andata di Coppa Italia dell'Inter contro il Napoli. Una sconfitta che complica il cammino dei nerazzurri verso la finale, con il tecnico nerazzurro che si presentato quasi senza voce in conferenza stampa per le dichiarazioni post-gara.

Nervoso durante il match per alcune decisioni arbitrali, Conte ha spiegato la nuova esclusione di Eriksen dall'undici titolare: "E' stata una scelta tattica perché sapevo delle difficoltà che andavamo ad affrontare contro questo Napoli. Ho preferito un giocatore come Sensi, che sa cosa fare anche in fase di non possesso - ha spiegato l'ex Ct della Nazionale - Piano pianosta acquistando intensità, negli ultimi sei mesi ha visto poco il campo".