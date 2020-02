Inter-Napoli, Manolas: "Abbiamo rialzato la testa: ora conquistiamo la finale"

INTER NAPOLI MANOLAS / Il Napoli cancella la brutta sconfitta interna col Lecce con una grandissima vittoria a San Siro, nella semifinale d'andata contro l'Inter. Al termine della gara, Kostas Manolas ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della 'Rai': "Grande partita. Dopo una sconfitta pesante in casa abbiamo fatto una grande gara, merito di tutti i ragazzi se abbiamo rialzato la testa contro una grande squadra come l’Inter che lotta per lo scudetto"

DIFESA - "Stiamo lavorando in allenamento per migliorare la fase difensiva, siamo migliorati ma contro le piccole appena subiamo un’occasione prendiamo gol, quindi c'è un problema d’attenzione.

Contro il Lecce abbiamo subito tanto, oggi abbiamo dimostrato che sappiamo soffrire. Così possiamo toglierci tante soddisfazioni".

FINALE - "La qualificazione resta 50-50, dobbiamo entrare in campo per vincere anche la partita al San Paolo e conquistare la finale".

