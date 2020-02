Inter-Napoli, ovazione per Eriksen | Fischi invece per l'obiettivo di mercato

INTER NAPOLI ERIKSEN MERTENS / Antonio Conte, arrabbiato in panchina contro la direzione di Calvarese, si gioca la carta Christian Eriksen per ribaltare la sfida di Coppa Italia contro il Napoli, che vede al momento l'Inter sotto nel risultato. Ovazione per l'ingresso in campo del neo-acquisto danese (che ha preso il posto al 66' di Sensi), subito vicino al gol con un bel sinistro da fuori.

Fischi sonori invece del pubblico di casa per(sostituito da Milik), poco appariscente questa sera e nel mirino proprio del club nerazzurro per la prossima estate se non dovesse rinnovare il contratto con i partenopei.

