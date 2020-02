COUTINHO CALCIOMERCATO LAZIO / Tifosi letteralmente scatenati. I sostenitori della Lazio sognano in grande, non solo per lo Scudetto ma anche per un colpo di calciomercato, davvero irrealizzabile.

Philippeè sbarcato nella Capitale, vivendo una giornata da turista insieme all'amico

Il centrocampista ha così deciso di postare alcune foto su Instagram, che lo immortalano insieme al calciatore del Bayern Monaco. Lo sfondo è ovviamente il Colosseo. Tifosi letteralmente scatenati, che invitato l'esperto calciatore a convincere l'attaccante ad approdare alla Lazio. Un sogno proibito di mercato ma vederlo in Italia potrebbe non essere così impossibile. Coutinho nell'ultimo periodo è stato, infatti, accostato con insistenza alla Juventus.

