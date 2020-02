Inter-Napoli, ancora polemiche VAR: gli azzurri chiedono un rigore

INTER NAPOLI RIGORE VAR / Caso VAR durante il primo tempo di Inter-Napoli: dopo una grande parata di Padelli sulla conclusione di Zielinski, il pallone è finito sul braccio di De Vrij, con i partenopei che hanno invocato la concessione di un calcio di rigore. L'arbitro Calvarese, dopo un silent check col VAR, ha lasciato correre nonostante il braccio del difensore fosse abbastanza largo, probabilmente per la rapidità dell'azione e per il movimento 'congruo' del giocatore, che era in corsa.

Rigori simili, però, sono stati assegnati diverse volte in questa stagione: probabili nuove polemiche in arrivo, dopo quelle vissute domenica per il penalty (in quel caso chiarissimo) negato ai partenopei durante la sfida col

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, parla Marotta: la verità su Viviano

DIRETTA Coppa Italia, Inter-Napoli