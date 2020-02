Calciomercato, Inter e Roma su Mertens: sfida alla Premier

CALCIOMERCATO INTER ROMA MERTENS / Ingaggiare a parametro zero un calciatore del livello di Dries Mertens sta ingolosendo club di mezza Europa. C’è stato chi, per provare a sbaragliare la concorrenza, ha cercato di portarlo via già a gennaio (Chelsea, ma anche Manchester United ed Arsenal), e chi invece, da mesi, lavora ai fianchi per giugno.

Il gradimento dell’Inter per l’ex PSV è ormai cosa nota. Il belga al club di Conte piace tantissimo e, secondo gli ultimi rumors, sarebbe sceso in campo Lukaku in persona, compagno di Nazionale dell’azzurro, per convincerlo a raggiungerlo a Milano. I nerazzurri hanno pronto per lui un contratto da 5 milioni netti a stagione per due anni, un’idea che il calciatore valuta tra le tante che ha sul tavolo.

Come quella della

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, futuro Mertens: le novità dall'Inghilterra

Calciomercato Napoli, Mertens: il rinnovo a sorpresa è possibile

Tra l’entourage del giocatore e i giallorossi c’è stato più di qualche contatto, e ad alimentare le indiscrezioni ci ha pensato l’incursione di Mertens nella capitale, accompagnato da due uomini a pranzo in un ristorante nei pressi dello studio legale che assiste la società capitolina.

L’idea di proseguire la sua carriera in Serie A intriga l’azzurro, che in Italia ci sta benissimo, forse anche più di un remunerativo e mediatico approdo in Premier League. Ma attenti alla sorpresa: ad oggi, né il Napoli né Dries hanno escluso l’idea di rinnovare il contratto. Tanto, come nel caso di Callejon, dipenderà dall’esito di questa stagione, che determinerà i piani di De Laurentiis per la prossima: se il belga dovesse tornare ad essere protagonista ad alti livelli, come probabile (il "tanta roba" pronunciato ieri da Gattuso dice molto), tornare a negoziare un prolungamento sarà inevitabile. L’epilogo della vicenda, quindi, è tutt’altro che scontato…

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, parla Marotta: la verità su Viviano

Inter-Napoli, Conte tra rabbia e l'esclusione di Eriksen: "Ho scelto Sensi per un motivo"