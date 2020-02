Juventus, l'ammissione di Marchisio sul ritorno in bianconero

MARCHISIO RITORNO JUVENTUS / Claudio Marchisio non sa ancora cosa farà 'da grande'. Ritiratosi dal calcio giocato ad appena 33 anni, l'ex centrocampista ha parlato della sua scelta nel corso di un'intervista ai microfoni di 'DAZN': "Ho maturato l'idea di ritirarmi durante la riabilitazione: stavo di più con la famiglia, mi allenavo meno con i compagni e questo mi ha aiutato a metabolizzare". Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, con la cui maglia ha raccolto quasi 400 presenze, il 'Principino' ha commentato così un suo possibile ritorno nel club che l'ha visto crescere: "Immagino un futuro lì, certo, ma non è detto che accada. Sto diversificando per comprendere quale sarà il mio futuro".

Marchisio ha poi elogiato l'acquisto di("Ha alzato l'asticella, mi sarebbe piaciuto giocare con lui"),("Si è preso la sua rivincita, è davvero un fuoriclasse") e: "Mi ha stupito, è cresciuto in maniera importante".

