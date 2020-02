CALCIOMERCATO MILAN THIAGO SILVA / "Nei momenti di difficoltà ci si aggrappa sempre ai giocatori di maggiore esperienza e in questo i giocatori tipo Kjaer e Ibrahimovic danno sicurezza, ma forse è ancora troppo poco per far crescere ancora più velocemente i nostri giovani", ha parlato così oggi Paolo Maldini. Il dirigente rossonero sembra davvero dettare la linea guida del calciomercato del Milan.

L'arrivo di Zlatan Ibrahimovic ma anche quelli di Kjaer e Begovic hanno segnato una svolta per il club rossonero targato Elliott: la proprietà aveva infatti deciso di puntare sui giovani e gli acquisti estivi andavano proprio verso questa direzione. A gennaio la decisione di puntare su calciatori di esperienza, che potessero dare una mano alla linea verde del Diavolo.

Milan, sogno Thiago Silva

I miglioramenti, nonostante il ko nel derby, in queste settimane sono stati evidenti e la volontà, almeno stando a quanto lasciato intendere Maldini, è quella di puntare si sui giovani di valore come può essere Zaracho ma anche su elementi di esperienza. I tifosi del Milan possono così rimanere aggrappati al sogno Thiago Silva.

Il brasiliano ha manifestato la volontà di rimanere al Psg ma il muro di Leonardo dovrebbe portarlo a cambiare aria in estate. L'agente del centrale ha già aperto alla possibilità Milan ma per il suo arrivo, che sarebbe fondamentale anche per la crescita di Romagnoli, le parti dovranno raggiungere un accordo sul contratto alle giuste cifre, con il club intenzionato a non alzare il monte ingaggi.

