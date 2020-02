INTER NAPOLI MAROTTA / Prima del calcio d'inizio di Inter-Napoli, match valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia, ha parlato Beppe Marotta. Il dirigente nerazzurro ha fatto il punto sulla situazione portieri, con Viviano messo in stand-by: "In questo momento, non vogliamo lasciare nulla di intentato - ammette ai microfoni di 'Rai Sport' - Davanti all'indisponibilità di Handanovic abbiamo valutato lo scenario. Abbiamo avuto un contatto molto chiaro con Viviano, valuteremo con attenzione nei prossimi giorni. Prima di aprire qualsiasi tipo di discorso era giusto che si sottoponesse alle visite mediche".

Inter-Napoli, Marotta: "Partecipare per vincere"

Marotta è ovviamente soddisfatto della stagione dell'Inter.

Una stagione da protagonista per la squadra nerazzurra, che vola in campionato dopo il successo contro il, e che rimane in corsa per tre obiettivi: "C'è grande soddisfazione perché abbiamo creato un modello che si avvicina al blasone di un club come l'Inter - prosegue il dirigente - L'Inter partecipa ai tornei per vincerli. La ciliegina sarebbe stata la Champions, siamo stati eliminati e prendiamo atto. Ma il modello è partecipare per vincere. Sono tre realtà difficili da raggiungere ma la contentezza dei dirigenti è quello di vedere il gruppo crescere".

OBIETTIVO COPPA ITALIA - "Dobbiamo avere la consapevolezza di rimanere umili. L'arma vincente è la cura dei particolari. Pubblico? Sicuramente è importante, il tifo nerazzurro si aspetta traguardi importanti e la Coppa Italia è alla nostra portata, ma c'è rispetto nel Napoli. Calo fisico? Conte ha deciso di fare qualche avvicendamento in base alle sue considerazioni".

SPOGLIATOIO - "Tra le componenti importanti del successo c'è anche la compattezza del gruppo. Non faccio riferimento all'anno scorso ma abbiamo provato ad apporre dei correttivi. Conte ha inculcato appartenenza alla squadra, che ha portato un maggiore rendimento".

