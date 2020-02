Calciomercato Napoli, Milik spinge per il rinnovo: ultime CM.IT

CALCIOMERCATO NAPOLI MILIK / Arkadiusz Milik continua a tenere altissima la sua media gol, nonostante il complesso momento del Napoli. Nel match contro il Lecce, il polacco ha firmato il suo 12esimo gol in 18 presenze stagionali e 1395 minuti giocati: uno ogni 115’. Gattuso stasera, contro l’Inter, ha deciso di farlo partire dalla panchina, ma finora gli ha dato enorme fiducia: tra i due la stima è reciproca.

Calciomercato Napoli, gli ostacoli per il rinnovo di Milik

Il club azzurro, come descritto da Calciomercato.it, è al lavoro da diversi mesi, ormai, per provare a rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2021.

Per ora, non ci sono stati significativi passi avanti: il suo agente,, è all’estero e probabilmente tornerà in Italia per la gara con il

Gli ultimi contatti tra le parti risalgono a metà gennaio, ma non riuscirono a superare l’impasse sugli ostacoli principali: prezzo della clausola rescissoria (che il club vuole vicino a 100 milioni), e stipendio del calciatore. Il sodalizio di De Laurentiis ha promesso un nuovo appuntamento all’entourage del polacco, che da parte sua spinge per la conferma: Milik a Napoli è felicissimo. E vuole restarci.

