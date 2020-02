INTER NAPOLI INSIGNE FORMAZIONE / Altro forfait dell'ultim'ora per il Napoli: Rino Gattuso per l'andata della semifinale di coppa Italia dovrebbe essere costretto a fare a meno per Lorenzo Insigne che si accomoderà in panchina per problemi fisici. Il numero 24 azzurro non ha smaltito una contusione al ginocchio rimediata contro il Lecce che si è trascinato dietro in questi tre giorni: lo staff medico e quello tecnico hanno così deciso di tenerlo a riposo.

Il posto dell'attaccante e capitano azzurro nell'undici titolare è preso da(inizialmente candidato al riposo) con Elmas alzato nel tridente d'attacco. L'assenza dal primo minuto di Insigne si va ad aggiungere alle esclusioni di, entrambi tenuti in panchina per una forma non ancora ottimale.

FORMAZIONI UFFICIALI:

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Elmas.

Inter (3-5-2): Padelli, Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro.