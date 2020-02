CALCIOMERCATO MILAN PIOLI / Dalla coppa Italia al futuro, con uno sguardo al passato recente e alla sconfitta con l'Inter nel derby: Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di 'Rai Sport' alla vigilia della semifinale di andata contro la Juventus. Il tecnico del Milan spegne le chiacchiere sulla sua conferma o meno: "Le voci sul futuro ora non mi interessano: ci sono ancora tante partite da giocare. Il futuro non è una mia priorità". Lo era il derby che però è andato male: "E' una sconfitta pesante per come è arrivata e per tutte le situazioni che erano all'interno di questa gara.

Ci ha fatto male perdere la gara così: giocare una partita importante con un'avversaria importante quale la Juventus ci può dare una mano".

Già la Juventus e quella coppa Italia diventata un obiettivo stagionale: "E' importante per tutti i club prestigiosi: tutte le società ci tengono a fare bene in questo torneo. Siamo stati bravi ad arrivare fino alle semifinali, ma non è sufficiente. Vogliamo provare ad arrivare fino in fondo".

Parlando poi a 'Milan Tv', Pioli aggiunge: "Dal derby siamo usciti con le ossa rotte ma è una lezione che dobbiamo imparare. Nella gara di domani dobbiamo svoltare subito: possiamo fare bene per provare a raggiungere la finale, sarebbe un risultato importante. Siamo preparati per affrontare al meglio questa partita, è la nostra occasione".

