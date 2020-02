CALCIOMERCATO JUVENTUS GUARDIOLA MANCHESTER CITY / Continuano a tenere banco in casa Juventus i rumors relativi al possibile arrivo in bianconero di Pep Guardiola. Del suo futuro al Manchester City ha parlato proprio l'allenatore spagnolo, fornendo di fatto un assist al club bianconero.

Come riportato da 'tribalfootball.com', l'ex Barcellona ha infatti ammesso che potrebbe essere esonerato in caso di eliminazione in Champions League contro il

Calciomercato Juventus, Guardiola non esclude l'esonero in caso di fallimento Champions

"Se non dovessimo vincere con il Real Madrid - si legge sul portale inglese - immagino la mia dirigenza che mi venga a dire 'non va bene, vogliamo la Champions League, ti licenziamo'". Dichiarazioni che non fanno altro che infiammare le indiscrezioni di calciomercato sul futuro del tecnico dei 'Citizens'. Si profilano mesi piuttosto 'caldi' anche sul fronte Guardiola. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

