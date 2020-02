CALCIOMERCATO EVERTON ANCELOTTI / Dal suo arrivo in Premier League sulla panchina dell'Everton, solo il Liverpool di Jurgen Klopp ha fatto meglio di Carlo Ancelotti.

Dopo l'addio al, l'ex allenatore delsi è rimesso subito in gioco e in poco tempo è riuscito già ad avere un ruolo cruciale nella stagione dei 'Toffees'. Tutte le news di calciomercato e non solo:

In un'intervista rilasciata al sito ufficiale del club inglese, Ancelotti ha parlato del suo futuro: ''Ho firmato un accordo di quattro anni e mezzo e vorrei concludere il mio contratto e rimanere qui facendo del mio meglio. E dopo, se ci sarà la possibilità di continuare, mi piacerebbe rimanere di più. L'ambizione è quella di restare qui a lungo. Il club ha grandi ambizioni, a partire dalla costruzione del nuovos stadio, vuole essere sempre più competitivo in Premier e in Europa. Stiamo lavorando per questo''.