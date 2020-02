CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIELLINI / Dopo aver ufficializzato nella giornata di ieri il rinnovo di Szczesny, la Juventus è al lavoro anche per definire quello di Giorgio Chiellini.

Secondo quanto riportato infatti da 'Sportmediaset', la dirigenza bianconera vuole prolungare almeno di un anno il contratto del proprio capitano in scadenza nel prossimo giugno. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Chiellini potrebbe così festeggiare il suo ritorno in campo proprio con il rinnovo: il capitano bianconero non vede l'ora di rimettersi a disposizione di Sarri e sta facendo di tutto pur di recuperare per il big match in programma il 1 marzo a Torino contro l'Inter di Conte.

