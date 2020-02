CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHO / Jadon Sancho si candida ad essere uno dei nomi bollenti del calciomercato estivo: dalla Germania, infatti, trapela la scelta del calciatore di cambia squadra a fine stagione. A fine campionato, secondo quanto riferisce 'Sky Sports Germania', il 20enne attaccante inglese dirà addio al Borussia Dortmund, dando il via ad un'asta internazionale. Accostato anche alla Juventus, il giovane talento britannico ha ammiratori soprattutto in Premier League dove le big inglesi sono pronte a sfidarsi a colpi di rilanci.

Per lui si parla di offerta da oltre cento milioni di euro con, United ea guidare la bagarre. Per le ultimissime di calciomercato: clicca qui

Le indiscrezioni che arrivano dalla Germania accendono ulteriormente la sfida per Sancho nonostante le recenti dichiarazioni del direttore sportivo del Borussia Dortmund Michael Zorc che aveva escluso proposte per acquistare il 20enne: "Sancho è un fenomeno: è impressionante la costanza delle sue prestazioni. Al momento nessuno dei top club europei ci ha contattato per lui". Parole molto probabilmente di facciata perché per l'attaccante di Londra la sfida sia già partita.

