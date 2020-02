CALCIOMERCATO INTER VIVIANO ROMA MIRANTE INFORTUNATO HANDANOVIC - Mentre aspetta una risposta dall'Inter che, come riportato dalla nostra redazione, attende l'esito degli ulteriori esami ai quali sarà sottoposto capitan Samir Handanovic, per Emiliano Viviano potrebbe aprirsi una nuova possibilità.

Pochi minuti fa, laha comunicato il positivo esito dell' intervento chirurgico al ginocchio al quale è stato sottoposto Antonio Mirante . Il portiere dovrebbe restare lontano dai campi di gioco per un mese circa e i giallorossi potrebbe aver bisogno di un dodicesimo da affiancare al titolaree al terzo estremo difensore, il brasiliano Daniel. Per ora, è bene precisarlo, non sono stati mossi passi concreti, ma l'idea potrebbe svilupparsi in tempi relativamente brevi, se i giallorossi dovessero decidere di cautelarsi con un innesto tra i pali.