Lazio, Lulic KO: operazione alla caviglia

LAZIO OPERAZIONE LULIC / Problemi di formazione per la Lazio in vista della super sfida contro l'Inter di domenica sera. KO Senad Lulic che è stato operato nella giornata di oggi come sottolineato dal comunicato ufficiale della società capitolina: "Si comunica che in data odierna, presso la Clinica Paideia, Senad Lulic è stato sottoposto ad intervento in artroscopia a carico della caviglia sinistra. L’intervento, effettuato dal Prof. Rodia e dal Dott. Monachino, è tecnicamente riuscito.

Il calciatore sarà sottoposto quotidianamente a monitoraggio clinico e riabilitativo per stabilire i tempi di recupero". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

