CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MESSI NEWELL'S OLD BOYS / Tutti pazzi per Lionel Messi. L'argentino in campo incanta ormai da ben oltre un decennio con la maglia del Barcellona sulle spalle. Eppure negli ultimi tempi, complici alcuni frizioni con l'ambiente, sta prendendo piede la clamorosa ipotesi di una separazione dalla società catalana con la quale è diventato uno dei migliori di sempre. Nel caso in cui il numero 10 argentino decidesse davvero di lasciare il Barça sarebbero tantissimi i club pronti a sognare e a fare follie pur di avere i suoi servigi. In Italia Messi è stato accostato all'Inter, ma anche alla Juventus di Sarri che oggi in conferenza stampa è stato categorico sull'argomento rispedendo tutto al mittente. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

LEGGI ANCHE >>> Juventus, sogno Messi con Cristiano Ronaldo | La posizione di Sarri

Calciomercato Juventus e Inter, anche il Newell's sogna Messi: la proposta

Sognare non costa nulla per le italiane ma non solo. A sperarci potrebbe essere anche il Newell's Old Boys. Nessuna trattativa per il momento ma bensì un progetto di 15 pagine con alcuni punti cruciali da soddisfare per avere una chance di convincere Messi a tornare in patria.

A rivelarlo è 'TycSports' che fa leva anche sull'amore del sei volte pallone d'oro per i rossoneri di Rosario. Il gruppo 'Autoconvocados de la Lepra' ha quindi esposto tale proposto per cercare di arrivare al fenomeno del Barcellona. Una sorta di metodo per essere preparati qualora decidesse di tornare in patria per giocare con la squadra per cui tifa da sempre. Roberto, uno dei componenti del progetto, ha spiegato ai microfoni di 'TyC Sports': "Non stiamo dicendo che Messi verrà o che c'è un dato di fatto. Questa è una sua decisione esclusiva. Si tratta di farsi trovare preparati se un giorno dovesse davvero arrivare. L'idea è quella di unire tutte le parti che trarrebbero beneficio se venisse, farle sedere al tavolo e lavorare per raggiungere le migliori condizioni: l'AFA, la Superliga, il comune, la provincia e il governo nazionale. Lavoriamo affinché ciascuna delle entità coinvolte veda il progetto e faccia parte dell'agenda".

LEGGI ANCHE >>>Juventus, bomba dal Sun: Messi con Guardiola e CR7 | Tridente da sogno in attacco

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Messi-Inter: lo 'sponsor' è d'eccezione

Calciomercato Barcellona, Messi può andar via gratis in estate: ultime CM.IT