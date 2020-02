CALCIOMERCATO NAPOLI LIVERANI / I dubbi sul futuro di Rino Gattuso sono tornati prepotentemente a galla: il ko casalingo contro il Lecce ha spazzato via tutte le ipotesi di prolungamento immediato, rimettendo in discussione la posizione dell'allenatore calabrese.

Legato alfino a giugno con opzione per un altro anno legata anche al raggiungimento (sempre più difficile) di un piazzamento Champions, l'exnon è riuscito a dare la svolta sperata: il suo arrivo, anzi, ha segnato un passo indietro, almeno sotto il punto di vista dei numeri, rispetto alla gestionein questa stagione.

Normale quindi che si parli di possibili sostituti: da Juric a De Zerbi e Gasperini, De Laurentiis in caso di separazione da Gattuso cercherebbe un nome in grado di far partire un nuovo ciclo. Da i candidati ci sarebbe anche Fabio Liverani che ha conquistato il presidente partenopeo con la prestazione fornita dal Lecce proprio al 'San Paolo'. L'allenatore dei salentini, intervenuto a 'Sky', ha commentato così l'accostamento al Napoli: "Credo che avere giudizi positive o attestati di stima è un motivo di orgoglio in questo mondo. Faccio questo sport da sempre e so come vanno le cose: nel momento migliore c'è tanto intorno e nel momento negativo c'è meno. Parlare di futuro ora è prematuro: pensiamo a coronare questo triennio nel modo migliore, con la salvezza che sarebbe qualcosa di storico per questa piazza. Poi vedremo quel che succederà ma ora l'obiettivo è questo". Salvezza prima di tutto: poi il futuro lo decideranno anche i risultati...

