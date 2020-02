UEFA EUROPA LEAGUE CONFERENCE / Nasce l'Europa League Conference, la terza competizione della Uefa che dalla stagione 2021-2022 affiancherà Champions ed Europa League: reso noto il regolamento di accesso alla competizione che vedrà partecipare 32 squadre, divise poi in otto gironi di quattro. Per le italiane previsto un unico posto, assegnato alla squadra che terminerà sesta in classifica nella stagione precedente: niente più Europa League quindi che resterà invece garantita per la formazione che arriverà quinta in campionato e per quella che vincerà la Coppa Italia.

La formula della nuova competizione ricalca quella della Champions: 32 squadre, divise in otto gironi da quattro squadre. Le prime due classificate nella fase a gironi accederanno agli ottavi di finale, quindi quarti, semifinali e finali: la vincitrice dell'Europa League Conference avrà accesso all'Europa League della stagione successiva. Con il passaggio da due a tre competizioni Uefa, saranno 34 le federazioni ad essere rappresentate nella fase a gironi di almeno uno dei tornei per club della Federcalcio europea.