Roma, giorno di presentazioni: ecco Ibanez e Villar

ROMA PRESENTAZIONI IBANEZ VILLAR / Non solo Carles Perez e Gianluca Petrachi in conferenza stampa. Oggi la Roma ha infatti presentato anche Gonzalo Villar, esterno spagnolo, arrivato dall'Elche per 4 milioni e Ibanez, difensore classe '98 arrivato dall'Atalanta. L'ex bergamasco ha spiegato le proprie caratteristiche: "Sono veloce e ho un buon salto. Mi piace anche giocare palla al piede. Ma queste sono solo parole, vorrò dimostrarle sul campo. So che c'è molta concorrenza, ne sono consapevole. Posso ritagliarmi un po' di spazio, sia da qui a giugno che anche oltre. Abbiamo fatto un pranzo per trascorrere del tempo insieme. Questo è un bel gruppo, a noi ci hanno accolto tutti bene.

Sono occasioni che servono per fortificare la squadra, già concentrata per la prossima partita".

Villar si è invece soffermato anche sull'ambientamento: "Vorrei ringraziare tutti per l'accoglienza che abbiamo ricevuto. Splendida, da parte di tutti, che ci stanno aiutando. L'ambientamento procede bene, ho molta voglia di lavorare. Ruolo? Forse la posizione nella quale mi sento a più agio è in mezzo al campo, da '8', con un mediano difensivo accanto. Ma ho giocato in più ruoli a centrocampo. Diawara è un grande giocatore, siamo dispiaciuti per lui". Infine il neo romanista ha speso due parole anche su un curioso episodio sottolineando come abbia preso 2 kg prima di arrivare in giallorosso: "È vero che è successo, tra il 20 e il 30 gennaio. Sono giornate frenetiche, è stato molto tutto un po' strano. L'operazione non si riusciva a chiudere, per fortuna poi tutto si è risolto".

