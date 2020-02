CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY SARRI - Arrivato a parametro zero, dopo la scadenza naturale del contratto con l'Arsenal, Aaron Ramsey sta faticando, e non poco, ad entrare nei meccanismi dell'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri.

Al punto che stanno circolando con insistenza voci su un possibile addio al club del presidente Andreagià alla fine della stagione in corso, dopo un solo anno in bianconero. Secondo il 'Daily Mail', però, Ramsey avrà una seconda occasione con la Juve. Sotto contratto fino al 2023, stando alle ultime indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra, la società piemontese potrebbe confermare il 29enne centrocampista gallese almeno fino al 2021 e, comunque, non avrebbe intenzione di cedere il calciatore in, mentre dall'estero non sarebbero arrivati interessamenti concreti. Staremo a vedere cosa succederà da qui a fine stagione, con Ramsey pronto a smentire tutti e voglioso di imporsi anche nel nostro campionato.