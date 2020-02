CALCIOMERCATO JUVENTUS POCHETTINO MANCHESTER UNITED / Il suo nome è finito nel ciclone Sarri: la frenata in campionato della Juventus ha riacceso le discussioni sul futuro dell'allenatore di Figline e tra i possibili sostituti c'è anche Mauricio Pochettino. L'allenatore argentino, esonero a novembre dal Tottenham, si gode un periodo di riflessione come raccontato da lui stesso in una recente intervista in cui non ha nascosto la preferenza per un ritorno in Premier League.

Ipotesi tutt'altro che remota considerando che una panchina importante come quella del Manchester United, alla quale peraltro è sempre stato accostato, in estate potrebbe essere libera: Solskjaer deve conquistare almeno la qualificazione in Champions per sperare in una conferma e la candidatura dell'ex 'Spurs', insieme a quella di Allegri, è tra le più forti. A dare ancora più credito a questa ipotesi ecco una foto pubblicata dal 'Mirror': nelle immagini Pochettino è immortalato sugli spalti del Griffin Park per Brentford-Leeds al fianco di Neil Ashton, nuovo consulente di Ed Woodward, vicepresidente esecutivo proprio dei 'Red Devils'. Una coincidenza che accende i rumors sul futuro di Pochettino che - nonostante le tante indiscrezioni sul suo futuro - ha ammesso di sperare in una chiamata dall'Inghilterra: "Mi piacerebbe lavorare ancora in Inghilterra: so che sarà difficile, vedremo quel che accadrà".

