Juventus, Sarri può sorridere: buone notizie da Chiellini

JUVENTUS CHIELLINI CONDIZIONI / Arrivano direttamente dall'allenamento di questa mattina buone notizie per Maurizio Sarri che ritrova Giorgio Chiellini. Il difensore della Juventus fermo da agosto per la lesione al crociato, è tornato a giocare in partitella. A confermarlo un tweet della società piemontese che evidenzia: "Allenamento dedicato questa mattina per Chiellini.

20' per tempo nella sgambata tra Chisola e una squadra mista delle giovanili bianconere".

