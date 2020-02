Calciomercato Roma, Petrachi smentisce Sabatini su Ibanez

CALCIOMERCATO ROMA IBANEZ PETRACHI SABATINI IBANEZ ATALANTA - Ibanez è arrivato alla Roma nel mercato di riparazione, i giallorossi hanno battuto la concorrenza del Bologna.

E l'uomofelsineo, Walter Sabatini, ha parlato di questa scelta : "Noi volevamo prenderlo, ma poi è spuntata la Roma che ha avuto la meglio per questioni economiche, salariali e di commissioni". Ed ecco la risposta del direttore sportivo giallorosso, Gianluca, in occasione della presentazione del difensore: "Sabatini ha detto un'inesattezza e credo non sia corretto nei confronti del giocatore. Prende gli stessi soldi che avrebbe preso a Bologna. La sua è stata una scelta, ha voluto la Roma convinto del progetto nostro e di. Nessuno deve mettere in dubbio la moralità del ragazzo che, sicuramente, non ha fatto una scelta economica. Il tempo dirà se ha sbagliato o meno".