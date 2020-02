Juventus, sogno Messi con Cristiano Ronaldo | La posizione di Sarri

CALCIOMERCATO JUVENTUS MESSI CRISTIANO RONALDO SARRI - Da qualche giorno si parla insistentemente del futuro di Leo Messi, anche a causa degli ultimi accadimenti in casa Barcellona con le polemiche scaturite dalle parole del direttore sportivo, Eric Abidal, e dalla risposta social della 'Pulce'.

Ariedo, ex dirigente dei catalani, ha parlato anche della clamorosa possibilità di vedere insieme alla JuventusCristiano Ronaldo e Messi . E, in occasione della conferenza stampa della vigilia della semifinale d'andata di Coppa Italia, la questione è stata sottoposta anche al tecnico bianconero, Maurizio. "È un tesserato del Barcellona, non mi pare appropriato rispondere. Se fossi il presidente o un dirigente dei catalani, direi 'ma cosa c...o vuole questo Sarri'. Quindi, preferisco non rispondere".