JUVENTUS AGNELLI PJANIC DOUGLAS COSTA SARRI/ La sconfitta di sabato sera contro il Verona di Ivan Juric ha rivelato molti nervi scoperti in casa Juventus, fino a quel momento coperti con le vittorie. Il 2-1 firmato Borini, Pazzini ha invece fatto saltare il banco per i bianconeri che ora si trovano già ad un bivio: la sfida di Coppa Italia contro il Milan di Stefano Pioli. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

Stando a quanto riportato da 'AS', Andrea Agnelli, presidente della Juventus, sarebbe stufo di questa situazione e vorrebbe delle risposte immediate in particolare dai sei giocatori della sua rosa.

Calciomercato Juventus, i nomi sul taccuino di Andrea Agnelli

Una lista nera del numero 1 della Vecchia Signora che, se le prestazioni ed i risultati non dovessero migliorare, potrebbe trasformarsi in una lista dei trasferimenti.

Nel mirino di Andrea Agnelli sarebbero finiti in particolare sei elementi della rosa bianconera: Miralem Pjanic, Douglas Costa, Alex Sandro, Blaise Matuidi, Federico Bernardeschi e Gonzalo Higuain. Sei big che rischiano grosso in vista della prossima finestra di calciomercato, così come Maurizio Sarri, tecnico della Vecchia Signora, che finora non sembra aver convinto dirigenza e tifosi.

In particolare Miralem Pjanic, centrocampista bosniaco designato da Sarri come regista della sua nuova Juventus, sembra essere in una fase della stagione decisamente negativa. Basti pensare all'erroraccio nella serata del Bentegodi che ha portato alla rete del pareggio di Fabio Borini, l'inizio del disastro di quella serata.