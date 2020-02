CHELSEA ESCLUSIVO ZIYECH / Nata alla fine del mercato invernale, la trattativa tra Ajax e Chelsea per Hakim Ziyech ha prodotto la fumata bianca proprio in questi giorni.

Viste le difficoltà di raggiungere altri obiettivi, i Blues avevano anche fatto un tentativo per gennaio, ma il club olandese ha tenuto duro, chiudendo l’affare per la prossima estate sulla base di circa 45-50 milioni di euro bonus inclusi, secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it . Avversario dei Blues in Champions League, il fantasista marocchino due estati fa è stato veramente ad un passo dalla, ma la dirigenza giallorossa alla fine decise di virare su Javier Pastore.