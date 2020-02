CALCIOMERCATO SERIE A RAFINHA BARCELLONA INTER - Nella scorsa sessione estiva del calciomercato, è passato in prestito dal Barcellona al Celta Vigo, dopo aver rinnovato l'accordo con i catalani fino al 2021. Stiamo parlando di Rafinha, 27enne fantasista con un breve passato in Italia tra le fila dell'Inter allora allenata da Luciano Spalletti.

Nel corso di questa stagione, il figlio diha collezionato diciannove presenze condite da due gol. Adesso, riporta 'Marca', spunta un nuovo retroscena che potrebbe ingolosire i club della. Infatti, secondo il giornale spagnolo, quando è stato siglato l'accordo per il prolungamento contrattuale, è stata inserita una nuova clausola rescissoria pari a 17 milioni di euro. Una valutazione al ribasso, visto che la precedente clausola era fissata a quota 75 milioni. Una cifra decisamente abbordabile per molte squadre, italiane e non, pronte ad investire sul talentuoso calciatore nativo di San Paolo, ma in possesso del passaporto spagnolo.