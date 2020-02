JUVENTUS LUPPI SARRI NAPOLI/ Intervistato ai microfoni di 'Radio Sportiva', Gianluca Luppi, ex giocatore di Juventus e Napoli, ha parlato dell'apporto di Maurizio Sarri sulla squadra bianconera: "Sul piano del gioco l'impatto del tecnico italiano su questa squadra appare negativo. Sarri è stato scelto per portare il bel gioco alla Juventus, ma in questo momento sono i singoli a fare la differenza".

Luppi ha poi difeso però Sarri: "Diamogli il tempo di lavorare, oppure di avere a disposizione giocatori più adatti alle sue caratteristiche. Deve esserci una certa continuità con la società".