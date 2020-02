CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI SARRI / Momento delicato per Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Negli ultimi giorni, dopo la sconfitta contro il Verona, sono avanzate nuove indiscrezioni sul possibile ritorno in panchina di Max Allegri, esonerato la scorsa estate.

Il tecnico è ancora sotto contratto coi bianconeri e non potrebbe quindi rifiutare una nuova chiamata, ma sembra aver già preso una decisione sul suo futuro: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Accostato in Italia sia alla Juve che al Milan, Allegri, riporta il 'Corriere della Sera', avrebbe già un impegno con una grande squadra inglese. Il suo intento, dunque, sarebbe quello di non allenare fino a luglio continuando nel frattempo a riscuotere lo stipendio dai bianconeri. La società torinese, intanto, starebbe ascoltando i giocatori più importanti dello spogliatoio, non tutti dalla parte di Sarri, che avrebbe un modo diretto di porsi con loro. Solo una serie di risultati positivi e prestazioni convincenti, quindi, potrebbe allontanare le ombre sul futuro dell'attuale guida juventina.

