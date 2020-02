CALCIOMERCATO MILAN PIOLI MARCELINO / La dolorosa sconfitta nel Derby ha rimesso in discussione in casa Milan le piccole certezze maturate durante il trend positivo, posizionando nuovamente sul banco degli imputati anche Stefano Pioli. Il crollo evidenziato nel secondo tempo ha consentito all'Inter di mettere a segno una clamorosa rimonta e di rendere vana la grande prestazione di Ibrahimovic. E così, da qualche giorno a questa parte uno dei temi più caldi del calciomercato è (ri)diventato quello relativo al prossimo allenatore rossonero.

Da tempo si parla di un possibile ritorno di Massimilianoo di un doppio ruolo da ds e tecnico per Rangnick, mentre di recente è tornato di moda il nome di

Calciomercato Milan, accordo totale con Marcelino

Una pista che, secondo i media spagnoli, è davvero concreta. Il 'Mundo Deportivo', ad esempio, non ha dubbi e nella sua edizione online titola "Marcelino allenerà il Milan la prossima stagione". Nell'articolo in questione si parla di contatti che vanno avanti ormai da un mese e mezzo e di un accordo totale, che verrà ratificato dalla firma sul contratto nei prossimi mesi. Stando al quotidiano catalano, l'ex allenatore del Valencia ha rifiutato diverse offerte per tornare subito in panchina proprio per non rompere l'intesa già raggiunta con Boban e Maldini.